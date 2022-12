V Zambiji zaradi suma trgovine z ljudmi pridržali osem Hrvatov

Osem hrvaških državljanov je več kot dva tedna in pol v priporu v Zambiji zaradi suma v veljavnost njihovih dokumentov o posvojitvi mladoletnih otrok iz Konga. Novico o usodi Hrvatov na jugu Afrike je v petek objavil časnik Jutarnji list, te navedbe pa je danes potrdilo zunanje ministrstvo v Zagrebu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Štirje pari s Hrvaške so bili v Zambiji pridržani 7. decembra, oblasti pa jih sumijo trgovine z ljudmi.

Po navedbah policije v regiji Copperbelt so bili Hrvati aretirani na letališču Ndoli, kamor so prišli s štirimi otroki iz Konga. Kot je poročal zambijski spletni portal Lusaka Times, so njihovi dokumenti o posvojitvi delovali ponarejeni.

Za čas trajanja preiskave so bili otroci predani ustanovam za socialno delo.

Pridržano osmerico je medtem obiskal zaposleni na hrvaškem veleposlaništvu v Republiki Južni Afriki in jim nudil konzularno pomoč, še navaja Hina.

Med pridržanimi je tudi Zoran Subošić, kitarist popularne glasbene skupine Hladno pivo, ki je po neuradnih navedbah njegovih prijateljev odpotoval na jug Afrike, da bi s partnerko tam posvojil otroka, navaja Jutarnji list.

Ndola je sicer drugo največje zambijsko mesto, ki se nahaja tik ob meji z DR Kongo.