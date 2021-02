V zloglasnem novozelandskem zalivu znova nasedli številni kiti

FOTO: AFP

Več kot 60 reševalcev na Novi Zelandiji je danes bilo bitko s časom, ko so skušali še pravočasno v morje vrniti več deset mrkih pliskavk, ki so nasedle v zalivu, kjer se to sicer relativno pogosto dogaja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Večino so jih, vsaj tako je zaenkrat videti, na koncu uspeli rešiti.Gre za 26 kilometrov dolg, peščen zaliv Farewell Spit, približno 90 kilometrov severno od turističnega kraja Nelson na Južnem otoku Nove Zelandije. V minulih 15 letih so tam kiti nasedli že vsaj desetkrat.Danes zjutraj so tam znova našli 49 nasedlih kitov oziroma dolgoplavutih mrkih pliskavk, od katerih jih je do poldneva po lokalnem času devet že poginilo, je sporočila vladna agencija za varstvo narave (DOC).Preostale so reševalci ob pomoči številnih prostovoljcev hladili in jih močili, tako da bi preživele do ponovne vrnitve v morje. Bili so uspešni, saj je po nastopu plime pozno zvečer po lokalnem času 40 mrkih pliskavk znova zaplavalo v morju.Po poročanju novozelandskega radia RNZ jih je večina pozno zvečer plavala okoli 80 metrov od obale, kjer so nasedle, takoj zjutraj pa bodo reševalci znova preverili, ali so dejansko uspele odplavati v globoke vode. Po prvih ugotovitvah naj bi sicer imeli kiti tokrat veliko srečo in naj bi jo vsi odnesli praktično brez poškodb.