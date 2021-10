V zračni prostor Tajvana vdrlo rekordno število kitajskih bojnih letal

V tajvanski zračni prostor je v petek vdrlo kar 38 kitajskih bojnih letal. To je največji vdor v tajvansko identifikacijsko območje zračne obrambe doslej. V Taipeiju so dejanja Kitajske ostro obsodili, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



Tajvansko ministrstvo za nacionalno obrambo je sporočilo, da je v tajvanski zračni prostor v petek, na kitajski nacionalni praznik, najprej vstopilo 25 kitajskih vojnih letal. Med njimi je bilo 18 lovcev tipa J-16, štirje lovci Su-30, dva bombnika H-6 in eno letalo Yun-8. Zvečer pa je v tajvanski zračni prostor vstopilo še 13 letal, vključno z desetimi lovci J-16, dvema bombnikoma H-6 in radarskim letalom KJ-500.



Premier Tajvana Su Tseng-chang je novinarjem danes sporočil, da Kitajska obupano krepi svojo vojaško moč in spodkopava regionalni mir. »Kitajska je bojevita. Sodelovala je pri številnih ustrahovalnih dejanjih in škodovala regionalnemu miru,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tajvanski premier.



Petkov vdor velja za največji vdor v tajvansko identifikacijsko območje zračne obrambe (ADIZ), odkar je tajvansko obrambno ministrstvo septembra 2020 začelo objavljati tovrstna poročila.



Ministrstvo je sporočilo, da so tajvanske letalske sile ob vdoru izdale radijska opozorila. Prav tako so za spremljanje dejavnosti v državi aktivirali raketne sisteme protizračne obrambe, poroča DPA.



Tajvanski zunanji minister Joseph Wu je zaradi dogodka danes izrazil zaskrbljenost. »Grožnja? Seveda. Čudno je, da se Ljudska republika Kitajska za svoja dejanja ne trudi več iskati izgovorov,« je minister sporočil na twitterju.



Kitajska je v tajvanski zračni prostor nazadnje vdrla septembra s 24 letali, in sicer kmalu po tem, ko je Tajvan vložil prošnjo za pridružitev transpacifiškemu prostotrgovinskemu partnerstvu TPP-11.



Kitajska samostojnosti Tajvana ne priznava in otok obravnava kot svoje ozemlje. V skladu s politiko »ene Kitajske« grozijo tudi, da si bodo nadzor nad tem ozemljem ponovno povrnili tudi s silo, če bo to potrebno.

