V Vatikanu se je včeraj precej zgodaj zjutraj, že pred osmo, zgodilo pomembno diplomatsko srečanje med Američanoma, vrhovnim poglavarjem Katoliške cerkve Leonom XIV. in podpredsednikom J. D. Vanceom. Srečanje so opisali kot prisrčno in obetavno. Papeža, prvega Američana na čelu Katoliške cerkve, so že povabili v Washington, gost Bele hiše naj bi bil kmalu.