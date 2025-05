Leon XIV., papež, ki bo šel po Frančiškovi poti

Ime kardinala Roberta Prevosta, od nocoj papeža Leona XIV., med preigravanji možnih naslednikov papeža Frančiška sprva ni bilo v ospredju, so pa bili vse glasnejši namigi prav v zadnjih dneh, še posebno pa od prvega dne konklava, ko so ga omenjali med kandidati, ki bi lahko nadaljevali Frančiškovo usmeritev. Zanimanje kardinalov je, kot so poročale agencije, vzbudil prav zaradi svojega mirnega sloga in zavezanosti vprašanjem socialne pravičnosti.

V tem slogu je sinoči tudi stopil na balkon bazilike svetega Petra in si komaj izboril nekaj tišine pred navdušeno množico, rekoč: »Mir z vami.« Zahvalil se je svojemu predhodniku, Frančišku, prvemu latinskoameriškemu papežu, ki je Cerkev vodil 12 let ter si prizadeval, da bi to staro institucijo odprl sodobnemu svetu. Prav s ponovitvijo njegovega poziva, da naj Cerkev sodeluje s sodobnim svetom ter si vselej prizadeva za mir, je začrtal tudi svojo pot papeževanja.

Devetinšestdesetletni Prevost je prvi ameriški papež, čeprav velja za kardinala iz Latinske Amerike (in tudi s tem nakazuje kontinuiteto), saj je več let preživel kot misijonar v Peruju, preden je tam postal nadškof. Rodil se je leta 1955 v Chicagu, očetu francoskega in italijanskega rodu ter materi španskih korenin, in že kot otrok pomagal v Cerkvi kot ministrant. Srednjo šolo je končal v manjšem semenišču, leta 1977 je diplomiral iz matematike na univerzi Villanova in se še istega leta pridružil redu svetega Avguština. V duhovnika je bil posvečen leta 1982, tri leta pozneje se je pridružil avguštinskemu misijonu v Peruju, kjer je pozneje, od leta 2015, deloval kot škof.

Na začetku leta 2003 ga je Frančišek pripeljal v Rim in postavil za prefekta dikasterija za škofe, ki je odgovoren za imenovanja škofov po vsem svetu in je ena najvplivnejših funkcij v Vatikanu. Septembra leta 2023 ga je papež tudi povišal v kardinala. Na tiskovni konferenci v Vatikanu je Prevost, ki govori angleško, špansko, italijansko, francosko in portugalsko ter zna brati latinsko in nemško, dejal: »Naše delo je razširiti šotor in vsem dati vedeti, da so dobrodošli v Cerkvi.«

Kot škof v Peruju se tudi on ni izognil škandalom, povezanim s spolnimi zlorabami, ki so prežemale že Frančiškov pontifikat, vendar je škofija zanikala, da bi bil vpleten v kakršnekoli poskuse prikrivanja, je poročal BBC. Ta temačna plat cerkve ga bo gotovo spremljala tudi med papeževanjem.