V pričakovanju velike koalicije in velikih izzivov

V nadaljevanju preberite:

Bodoči nemški kancler Friedrich Merz (CDU) je napovedal oblikovanje koalicije s SPD in to še pred veliko nočjo. V ospredju bodo zunanja in varnostna politika, gospodarstvo in migracije. Pogajanja ne bodo enostavna, saj sta se stranki v zadnjih mesecih močno oddaljili druga od druge, a razmere v svetu terjajo pripravljenost na kompromise in hitre odločitve.

A če bo Merz že sestavil koalicijo, se bo kmalu soočil s še večjimi izzivi. Sredinske stranke namreč nimajo več ustavne večine, ki jo potrebujejo za sprejem nekaterih ukrepov, kot je na primer reforma fiskalnega pravila ali povečanje financiranja obrambe, ki je na to vezano. To pomeni, da bo moral Merz iskati glasove tudi skrajno desno in levo.

Obregnil se je tudi že ob ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je Uniji CDU/CSU čestital za zmago. Merz v ZDA ne vidi več zaveznika; ameriški administraciji je vseeno za prihodnost Evrope, je dejal. Zato je napovedal postopno osamosvojitev Nemčije in Evrope od ZDA. Nemško-ameriško zavezništvo naglo razpada.