Varšava se povzdiguje nad evropsko pravo

Poljsko ustavno sodišče je danes sprejelo pričakovano, a večkrat preloženo odločitev, da ima domača zakonodaja primat nad evropskimi zakoni. V poljski vladi so navdušeni, kritiki pa opozarjajo, da so v Varšavi s tem naredili prvi korak k »polexitu«.Spor med Varšavo in Brusljem, ki se je začel po tem, ko je na Poljskem oblast prevzela stranka Zakon in pravičnost, se čedalje bolj poglablja. Ko so reformo, s katero so hotele nove poljske oblasti narediti »čistko« med starimi kadri v pravosodnem sistemu, v Uniji označili za nedopustni politični poseg v pravno državo, je marca poljski premierpozval ustavno sodišče, naj prouči, ali ima evropska zakonodaja prednost nad domačim pravom. Ker je najvišje sodno telo v državi, v katerem je oblast že prevzela nadzor, presojanje večkrat preložilo, so bili analitiki prepričani, da kljub ostrim besedam v zakulisju potekajo politična pogajanja med Varšavo in Brusljem, s katerim bi se izognili odločanju o vprašanju, ki utegne postati usodno za prihodnost oziroma poljsko članstvo v EU.A danes se je poljsko ustavno sodišče odločilo, da so nekatere določitve in sodne odločitve Evropske unije v nasprotju s poljsko ustavo. »V ustavi republike Poljske je zapisano, da ima ustavno pravo prevlado nad drugimi pravnimi viri. To je danes ustavno sodišče jasno potrdilo,« je izjavil vladni govorec. Pred sodiščem se je tokrat zbralo le kake tri ducate protestnikov, ki so mahali z zastavami EU, po razglasitvi razsodbe pa vzklikali »Sramota«, »Izdajalci« in »Dobrodošli v Belorusiji«. »To je škandal. Odpeljali nas bodo iz Evropske unije,« je v solzah izjavila upokojenka.Poljaki, ki so v EU vstopili leta 2004, so med največjimi »evrofili« znotraj Unije. Okoli 80 odstotkov, več kot na referendumu pred vstopom Poljske v EU, jih je za to, da njihova država ostane znotraj evropske družine. Hkrati pa je že lani februarja javnomnenjska raziskava pokazala, da ima po prepričanju 78 odstotkov Poljakov njihova ustava prevlado nad zakoni Unije.V samem vrhu poljskih oblasti odločno zanikajo, da hočejo izstopiti iz EU. »Ne bo polexita. Vsi brez izjeme vidimo poljsko prihodnost znotraj Evropske unije,« je prejšnji mesec izjavil voditelj stranke Zakon in pravičnost, namestnik premierja in najvplivnejši človek v državi. Po njegovih besedah na Poljskem zgolj hočejo, da se EU neha »vmešavati« v njihove notranje zadeve. Podpredsednik parlamentaje bil bolj oster, ko je pred kratkim pozval k »drastičnim rešitvam« v sporu med Varšavo in Brusljem. »Britanci so pokazali, da jim diktatura bruseljske birokracije ne ustreza. Obrnili so se in odšli,« je izjavil. Še bolj goreč je bil njun strankarski kolega, ki je dejal, da bi se morali Poljaki proti »bruseljskim okupatorjem« boriti tako, kot so se nekoč proti nacističnim in sovjetskim.Odzvali so se tudi »okupatorji«. Evropska komisija je po odločitvi poljskega ustavnega sodišča izrazila resno zaskrbljenost glede prvenstva prava EU. Opozorili so, da so odločitve sodišča EU zavezujoče za vse države članice, tudi za nacionalna sodišča. Uporabili naj bi vse pristojnosti, da bi zagotovili enotno uporabo in integriteto prava Unije. Evropsko komisija da ima nalogo zagotavljati ustrezno delovanje pravnega reda Unije.Evropski komisar za pravosodjeje tudi napovedal, da bo evropska komisija uporabila vsa orodja, ki jih ima na razpolago, da zagotovi spoštovanje temeljnih načel. To so obveza spoštovanja odločitev sodišča EU za vsa nacionalna sodišča, prednost evropskega pred nacionalnim pravom in pristojnost sodišča EU za odločanje o aktih Unije. Natančneje zadeve še ni hotel komentirati, saj jo morajo najprej temeljito proučiti. »To je napad na EU kot celoto,« je sporočil, ki je v poslanski skupine Evropske ljudske stranke v evropskem parlamentu predstavnik za pravosodje in notranje zadeve. Z odločitvijo ustavnega sodišča, da del pogodb EU ni skladen s poljskim pravom, v Varšavi po njegovem mnenju utirajo pot izstopu Poljske iz EU.Iz levosredinske poslanske skupine S&D so sporočili, da se na Poljskem »uresničuje črn scenarij«. Evropsko komisijo so pozvali k sprožitvi mehanizma pogojevanja izplačil s spoštovanjem vladavine prava in odprtju postopkov ugotavljanja kršitev prava EU. Evropska poslanka Zelenihpričakuje od držav članic, da bodo sledile postopku po 7. členu proti Poljski, ki je že v teku. Tako bi se po njenem mnenju postavile za vladavino prava in demokracijo.