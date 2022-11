Včasih podnebna poročila, danes pogled skozi okno

V nadaljevanju preberite:

Nekoč so bila na podnebnih konferencah temelj pogovorov znanstvena poročila, zdaj so glavni mediji ali pa pogled skozi okno, pravi Uroš Vajgl z ministrstva za okolje in prostor. Pogovori postajajo večresorski, na mizo prihaja vse – od prehranske, vodne in energetske varnosti, največ pa je govora o financiranju. V zelenem skladu letos še ne bo sto milijard dolarjev, najti bo treba tudi denar za preprečevanje izgub in škod.