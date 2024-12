Večina Sirije pod vodstvom islamističnih upornikov

V nadaljevanju preberite:

Na Zahodu pozdravljajo strmoglavljenje sirskega predsednika Bašarja al Asada, hkrati pa se bojijo, da bo država padla v roke drugih skrajnežev. Ruska vojska se umika iz Sirije.

»Zmaga velike sirske revolucije in padec zločinskega Asadovega režima,« je včeraj prebivalce Sirije s celozaslonskim napisom obveščala njihova državna televizija. Islamistični uporniki so razglasili policijsko uro in vdirali v zahodna veleposlaništva in predstavništva nevladnih organizacij, kjer so iskali sodelavce strmoglavljenega predsednika. Italijanski diplomati so sporočili, da jim niso storili nič hudega, le tri avtomobile so jim zaplenili. Pripadniki islamistične protivladne koalicije so vdrli tudi v predsedniško palačo, čeprav jim je njihov voditelj in vodja organizacije Hajat Tahrir al Šam (HTS), ki so jo za teroristično med drugim razglasili tudi ZN, ZDA in Rusija, Abu Mohamed Al Džolani menda prepovedal približevanje uradnim institucijam, ki naj bi ostale pod nadzorom sedanjega premierja Mohameda Al Džalalija, dokler jim ne bodo »uradno« predane. Premier je že pred tem sporočil, da je pripravljen sodelovati s katerim koli vodstvom, ki ga izbere sirsko ljudstvo.