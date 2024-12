Po Alepu in Hami se islamistični »blitzkrieg« približuje Homsu

V nadaljevanju preberite:

Pripadniki islamistične milice Hajat Tahrir al Šam (HTS) skupaj s številnimi manjšimi uporniškimi skupinami, ki so od leta 2020 naprej komaj delovale, nadaljuje z bliskovitim osvajanjem ozemlje pod nadzorom sirskih vladnih sil. Potem ko je sirska vojska zbežala iz Alepa, se je podoben scenarij v četrtek zgodil v Hami, večinoma sunitskem mestu, ki je pod vladavino alavitske diktatorske dinastije Asad doživela grozljive tragedije. Pripadniki HTS, davno tega pobrateni z Al Kaido, se zdaj približujejo Homsu, strateško morda najbolj pomembnemu mestu v Siriji, ki je bilo v prvih letih še zdaleč ne le državljanske vojne strahotno uničeno.

V pričakovanju padca mesta v roke uporniške koalicije je danes iz Homsa proti sirski sredozemski obali in proti Damasku bežalo več deset tisoč ljudi, predvsem pripadnikov šiitske alavitske manjšine, ki se bojijo maščevanja sunitskih borcev: paravojaška skupina Hajat Tahrir al Šam je namreč sestavljana tudi številni moški, ki so zaradi režimskega in ruskega bombardiranja med leti 2015-2018 iz Homsa, Hame, Dare, Alepa in drugih sirskih mest zbežali v provinco Idlib na severozahodu države. Tja sta se zatekla skoraj dva milijona ljudi.