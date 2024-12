EU: Konec diktature pozitiven dogodek

»Konec Asadove diktature je pozitiven in dolgo pričakovan dogodek. Kaže tudi na šibkost Asadovih podpornikov, Rusije in Irana,« je odzivu na dogajanje v Siriji zapisala zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Prednostna naloga je po njenih besedah zagotoviti varnost v regiji. Sodelovala bo z vsemi konstruktivnimi partnerji v Siriji in v regiji. »Proces obnove Sirije bo dolg in zapleten, vse strani pa morajo biti pripravljene na konstruktivno sodelovanje,« je še ocenila.

Sirski uporniki so danes razglasili, da so zavzeli prestolnico Damask, predsednik Bašar al Asad pa je pobegnil iz države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Praznovanja po evropskih mestih Številni prebežniki iz Sirije po Evropi množično proslavljajo padec Asada. O množičnih praznovanjih in shodih v podporo islamističnim upornikom poročajo iz številnih evropski mest, zlasti iz Nemčije in Švedske. Tudi na Dunaju Sirci proslavljajo na ulicah.

Ameriški predsednik Joe Biden pozorno spremlja »izjemne dogodke«, ki se dogajajo v Siriji, je sporočila Bela hiša. »Predsednik Biden in njegova ekipa pozorno spremljata izredne dogodke v Siriji in ostajata v stalnem stiku s partnerji v regiji,« je v izjavi na družbenih omrežjih zapisal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Sean Savett. ZDA bodo ohranile prisotnost v vzhodni Siriji in sprejele ukrepe za preprečitev vrnitve skrajne islamistične Islamske države (IS) ter njen trajen poraz, je dejal namestnik pomočnika obrambnega ministra za Bližnji vzhod Daniel Shapiro.

Središče Stockholma. FOTO: Jonas Ekstromer/AFP

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je danes na svoji platformi Truth Social komentiral, da je sirski predsednik »pobegnil iz svoje države«, potem ko je izgubil podporo Rusije. »Njegova zaščitnica Rusija pod vodstvom Vladimirja Putina ni bila več zainteresirana za njegovo zaščito,« je zapisal.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je prav tako pozdravil novico o padcu sirskega predsednika Asada in dejal, da bo Francija še naprej skrbela za varnost vseh na Bližnjem vzhodu. »Barbarska država je padla. Končno. Poklonim se sirskemu ljudstvu, njegovemu pogumu in potrpežljivosti. V tem trenutku negotovosti jim želim mir, svobodo in enotnost,« je zapisal Macron v objavi na X. »Francija bo ostala zavezana varnosti vseh na Bližnjem vzhodu.«

Namestnica britanskega premiera Angela Rayner je za televizijo Sky News povedala, da »potrebujemo stabilnost v tej regiji«. »Potrebujemo politično rešitev, kjer vlada deluje v interesu sirskega prebivalstva,« je dejala. Podobno je sporočilo špansko zunanje ministrstvo, ki se zavzema za miren prenos oblasti in stabilnost v Siriji.

»Država zdaj ne sme pasti v roke drugih skrajnežev, ne glede na njihovo obliko,« pa je opozorila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Pozvala je k »popolni zaščiti etničnih in verskih manjšin, kot so Kurdi, alaviti in kristjani«.

Turški zunanji minister Hakan Fidan je po strmoglavljenju režima v Siriji dejal, da bi morali mednarodni in regionalni akterji zagotoviti miren prenos oblasti v državi, milijoni sirskih beguncev pa da se lahko vrnejo v domovino.

Poveljnik kurdskih Sirskih demokratičnih sil (SDF), ki nadzorujejo dele severovzhoda države in jih podpirajo ZDA, pa je danes pozdravil »zgodovinske« trenutke. Poveljnik SDF Mazlum Abdi pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v izjavi na telegramu navedel, da se v Siriji dogajajo »zgodovinski trenutki, ko smo priča padcu avtoritarnega režima v Damasku«. Dodal je, da »ta sprememba predstavlja priložnost za izgradnjo nove Sirije, ki temelji na demokraciji in pravičnosti, ki zagotavlja pravice vseh Sircev«.

Združeni arabski emirati pa so danes pozvali Sirce, naj sodelujejo, da bi preprečili kaotične razmere v državi. »Upamo, da bodo Sirci sodelovali med seboj, da ne bomo priča zgolj še eni epizodi kaosa,« je dejal predsedniški svetovalec Anvar Gargaš na dogodku v Bahrajnu.

Egipt pa je vse strani v Siriji pozval, naj ohranijo zmogljivosti države in nacionalnih institucij, je sporočilo egiptovsko zunanje ministrstvo. Zunanje ministrstvo Egipa je v prvem komentarju arabske vlade o razmerah v Siriji sporočilo, da zelo pozorno spremlja razmere in potrjuje svojo podporo sirskemu ljudstvu ter suverenosti in enotnosti države.

Na Dunaju danes potekajo shodi in praznovanja. FOTO: Max Slovencik/AFP

Jordanski kralj Abdulah II. je izjavil, da njegova vlada »podpira sirske brate ter spoštuje njihovo voljo in odločitve«, potem ko so uporniki strmoglavili oblast Bašarja al Asada. Kralj je še sporočil, da si je treba prizadevati za stabilnost in preprečiti vsak konflikt, ki bi lahko povzročil kaos. Jordanski notranji minister je dejal, da je država zaprla svojo stran meje »zaradi okoliških varnostnih razmer na jugu Sirije«.

Zunanje ministrstvo spremlja razmere v Siriji

Na slovenskem zunanjem ministrstvu spremljajo razmere v Siriji prek veleposlaništev in koordinacije EU. Podatkov, da bi bili tam slovenski državljani, nimajo, za zdaj se jim od tam ni nihče javil ali prosil za pomoč, so danes za STA pojasnili v službi za odnose z javnostjo. Sirija je sicer na lestvici ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) že od aprila označena s črno barvo, ki pomeni najvišjo stopnjo varnostnega tveganja.

To pomeni, da MZEZ odsvetuje vsa potovanja v državo, obenem pa državljane, ki se tam morebiti že nahajajo, poziva, naj jo nemudoma zapustijo.