Velik požar na deponiji plastike v Osijeku

V pogonu osiješkega podjetja Drava International se je sredi noči vnela uskladiščena odpadna plastika. Do pet metrov visoki kupi bal odpadne plastike, ki so zložene na prostem na površini več tisoč kvadratnih metrov, pri gorenju sproščajo velikanske količine črnega dima in strupenih plinov.

Profesionalni in prostovoljni gasilci z območja Osijeka že več ur poskušajo pogasiti in lokalizirati ognjene zublje. Podžupan Dragan Vulin je za hrvaško tiskovno agencijo Hina dejal, da požar še ni pod nadzorom. Po do zdaj znanih podatkih žrtev ni, so pa reševalci s prizorišča odpeljali nekaj izčrpanih gasilcev zaradi prevelike izpostavljenosti vročini.

Civilna zaščita je poleg gasilcev v gašenje vključila še gradbeno mehanizacijo mestnih podjetij, da bi izkopali prepreko, ki bi preprečila širjenje požara.

Močan veter je zgodaj zjutraj dodatno oteževal gašenje močno vnetljive plastike, na terenu pa je od začetka požara več kot sto gasilcev z okoli 50 vozili iz 21 prostovoljnih gasilskih društev z območja Osijeka in okolice.

Požar v Osijeku FOTO: Vlado Kos/Cropix

»Položaj še vedno ni zadovoljiv, ne moremo reči, da je požar pogašen in da je dima kaj manj, a gorenje je upočasnjeno in menim, da nam je uspelo preprečiti večjo katastrofo, ker je območje tega podjetja polno lahko vnetljivih tekočin in materialov, ki smo jih med gašenjem prestavili, da ne bi bilo še večje tragedije,« pravi načelnik štaba civilne zaščite Mato Lukić.

Čeprav rezultatov meritev strupenih izpustov še niso imeli, so zaradi ogromne količine dima pristojni prebivalce pozvali, naj ostanejo doma in ne odpirajo oken zaradi možnih škodljivih učinkov strupenih plinov, ki se sproščajo pri gorenju plastike.

Požar v Osijeku FOTO: Vlado Kos/Cropix

Po poročanju Jutarnjega lista, je v podjetju Drava International zaposlenih okoli sto delavcev iz Nepala, ki na območju podjetja tudi živijo. Podžupan je napovedal, da bodo tamkajšnjim stanovalcem zagotovili začasno bivanje v športni dvorani.