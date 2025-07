Kubanski voditelji prirejajo podatke

V nadaljevanju preberite:

Poletje na tropski Kubi nikoli ni lahko. Dušeča vročina in vlaga v kombinaciji z neurejeno električno preskrbo nazorno kažejo, kako neučinkovita in nesposobna je tamkajšnja oblast. Potrpljenje hitro peša. Letos utegne biti še naporneje kot običajno. Šibko električno omrežje je že pozimi, ko je bila poraba nižja, delovalo na robu zmogljivosti. Zdaj so izpadi elektrike dolgotrajnejši kot kdajkoli prej. Večina prebivalcev glavnega mesta, Havane, je srečna, da imajo elektriko več kot nekaj ur na dan. Pritožujejo se zaradi hrane, ki se kvari v hladilnikih, in neprespanih noči v dušečih spalnicah brez sapice vetra. Morda se že pripravljajo tudi protivladni protesti. Zadnji večji, julija leta 2021, se je končal z več sto aretacijami.