Povsem običajno mesto Maranello v bližini arhitekturnih biserov, kot sta Bologna in Modena, še zdaleč ni tako očarljivo. Kljub temu je njegova največja znamenitost ključna za italijansko kulturo. Kip konja v diru na krožišču obiskovalcem sporoča, da tu domuje Ferrari. Zaradi italijanskega dizajna, ekskluzivnosti in dirkaške dediščine je podjetje prvak avtomobilske industrije in hkrati nekaj zelo posebnega.