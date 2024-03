Madžari pridobili dovoljenje za začetek gradnje 350-milijonske investicije

Iz družbe Menodta Invest so sporočili, da so pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za projekt Emonika. Madžarski investitorji bodo sicer zgradili nakupovalno središče, poslovne prostore, dva hotela in stanovanja.

Gradnja se bo tako začela še ta mesec, vrednost investicije znaša več kot 350 milijonov evrov. Javni del projekta Potniškega centra Ljubljana (PCL) z nadgradnjo železniške in avtobusne infrastrukture sicer gradi država. Skupna vrednost zasebnega in javnega dela projekta pa je ocenjena na več kot milijardo evrov.

Vrednost javnega in zasebnega dela projekta PCL je ocenjena na več kot milijardo evrov. RAČUNALNIŠKI PRIKAZ: Mendota Invest

Poslovno-stanovanjski kompleks Emonika bo zrasel na zemljišču med Dunajsko, Vilharjevo in Masarykovo cesto, ob glavni železniški in avtobusni postaji. Zaključek celotnega projekta je predviden konec leta 2026. Investitor projekta Emonika je projektna družba Mendota Invest v lasti največje madžarske bančne skupine OTP. Gradnja Emonike bo tako potekala vzporedno z gradnjo Potniškega centra Ljubljana (PCL), a kot dodajajo v družbi, »projekta nista povezana in nimata istih investitorjev«.

»Emonika je največja investicija skupine OTP v Sloveniji. Prepričan sem, da bo projekt ustvaril dodano vrednost za mesto in njegove prebivalce, hkrati pa pomeni pomemben korak naprej za slovenski nepremičninski trg, saj tako zahtevnega in obsežnega komercialnega nepremičninskega projekta v prestolnici še ni bilo,« je dejal Sándor Csányi, predsednik in glavni izvršni direktor skupine OTP. Pál Forgács, direktor družbe Mendota Invest, pravi, da gre »za pomemben mejnik, ki predstavlja ključni korak naprej pri uresničevanju naše vizije in ciljev. Prepričani smo, da bo Emonika postala ne le arhitekturni simbol, temveč gospodarsko in družbeno središče.«

187 stanovanj in 380 hotelskih sob

V okviru projekta Emonika bodo zgradili 187 stanovanj, na severnem delu kompleksa pa bo 15.000 kvadratnih metrov pisarniških prostorov, ki bodo namenjena sedežem podjetij in najemnikom. Kapacitete bo dopolnjevala tudi stolpnica na južnem delu, ki bo najvišja poslovna stavba v Ljubljani, saj bo imela 20.000 kvadratnih metrov pisarniških površin. »Poleg poslovne stavbe bo zraslo nakupovalno središče v velikosti 21.500 kvadratnih metrov in z 80 trgovinami. Kompleks bo vključeval tudi dva hotela – prvega s tremi zvezdicami in več kot 180 sobami ter drugega s štiri plus zvezdicami ter več kot 200 sobami in apartmaji. Hotela bosta opremljena z restavracijo, saloni, konferenčnimi prostori, klubom in sobami z zasebnimi terasami,« pojasnjujejo v Mendoti Invest.

Gradi tudi država

V okviru urejanja Potniškega centra Ljubljana (PCL) in okoliške infrastrukture so se že v začetku leta začela obsežnejša dela na območju nadvoza nad Dunajsko cesto, ki bodo v prihodnje vplivala na potek prometa v okolici. Dunajska cesta je bila tako od 4. do 7. januarja zaprta za ves promet, kasneje pa bodo postavljene delne zapore cestišča. Trenutno se izvajajo dela na južnem del nadvoza nad Dunajsko cesto. Dela bodo sicer potekala v več fazah. Predvidoma do konca marca bodo na Dunajski odprli še dva dodatna pasova, tako da bosta ostala popolnoma zaprta pločnika, trije vozni pasovi po Dunajski cesti pa bodo prevozni. Od aprila do 26. junija bodo ostale še delne zapore pločnikov. Po tem datumu se bodo vse zapore ponovile zaradi izvedbe del na severni strani nadvoza.

Javni del projekta je v rokah PCL, ki vključuje gradnjo nove železniške in avtobusne postaje ter posodobitev železniške infrastrukture, partnerji v projektu pa so ljubljanska občina, infrastrukturno ministrstvo in Slovenske železnice (SŽ).

Strošek države naj bi po lanskoletnih izračunih ministrstva za infrastrukturo znašal okoli 200 milijonov evrov, dela na državni infrastrukturi pa naj bi zaključili do konca leta 2025. Strošek Slovenskih železnic naj bi znašal dobrih 70 milijonov evrov. Župan Zoran Janković je konec lanskega leta ocenil, da naj bi skupna vrednost javnega in zasebnega dela projekta PCL znašala več kot milijardo evrov.