Venezuelski eksodus primerljiv z ukrajinskim, mednarodni odziv ne

V prvi polovici leta se je število beguncev in migrantov, ki so zapustili ekonomsko in socialno opustošeno Venezuelo, ponovno opazno povečalo. Skupno je v zadnjih sedmih letih iz južnoameriške države, ki je doživela kolaps brez primere v času miru, odšlo več kot 6,8 milijona ljudi, s čimer je venezuelski eksodus mogoče postaviti ob bok ukrajinskemu. In vendar so kljub primerljivim številkam razseljenih ljudi stiske na drugi strani Atlantskega oceana deležne manj medijskega upovedovanja kot posledice ruske agresije v vzhodni Evropi in posledično tudi manjše finančne podpore.

»Čeprav je število Venezuelcev in Ukrajincev, ki so bili prisiljeni oditi od doma, približno enako, to ne velja za mednarodni odziv. Letos so donatorji financirali le 13 odstotkov načrta pričakovanega humanitarnega odziva za Venezuelo, medtem ko je bil načrt odziva za Ukrajino deležen skoraj petkrat večje podpore,« je poudarila Rachel Schmidtke, ki je v človekoljubni organizaciji Refugees International pristojna za Latinsko Ameriko, in opozorila, da razseljeni ljudje v regiji potrebujejo več pomoči in da je nujno ukrepanje mednarodne skupnosti. »Venezuelci, Ukrajinci, Sirci in vsi, ki iščejo varnost po svetu, si zaslužijo dostop do zaščite, dela in priložnosti.«