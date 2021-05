Vlada rešuje krizo, ankete dvigajo desnico

V nadaljevanju preberite:

Premier Mario Draghi si je oddahnil, ko je popustil covid-19 in se kaže sonce italijanskemu turizmu. Novi paket pomoči, ki ga je oznanil, znaša 40 milijard evrov, razdelil ga je predvsem najbolj prizadetim. Pomoč 100 milijonov evrov je spet dobila tudi letalska družba Alitalia, ki že dve desetletji ni pridelala nobenega dobička.



Z obujenim turizmom in prihodom neevropskih turistov morda spet oživi, upa Draghi, ki se mu po premierski karieri obeta še predsedniška. Vladni plači pa se je odrekel, saj so njegove pokojnine veliko višje od plače predsednika vlade.