Vodji španske opozicije se maje stolček

Osrednja španska opozicijska formacija, konservativna Ljudska stranka (PP), je pričakovala, da bo februar nakazal spremembo politične smeri v državi. Na regionalnih volitvah v Kastilji in Leonu so računali na udobno večino, ki bi bila po lanskem triumfu v Madridu še en korak na poti do prevzema oblasti na splošnih volitvah prihodnje leto. Toda načrti se niso uresničili; kljub zmagi je bila PP oslabljena, odvisna od skrajne desnice, za nameček je sredi tedna izbruhnila še umazana interna vojna, ki bi lahko z vrha PP odnesla predsednika Pabla Casada.