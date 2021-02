Vojaška hunta razveljavila rezultate volitev

Policisti so protestnike razgnali s streli. FOTO: Stringer Reuters

Vodja burmanske volilne komisije, ki ga je nastavila vojaška hunta, je danes razveljavil rezultate volitev, ki so potekale novembra lani. Poteza volilne komisije je še dodatno spodbudila protestnike, ki že od začetka meseca glasno nasprotujejo vojaškemu prevzemu oblasti.Vodja volilne komisijeje odločitev sporočil na srečanju s političnimi strankami, poroča nemška tiskovna agencija Dpa.V začetku meseca priprta civilna voditeljica Aung San Suu Kyi je na novembrskih volitvah zmagala z veliko podporo. O volilnih napakah ali prevarah takrat opazovalci niso poročali. Vojska pa dvomi v rezultate in je kot glavni razlog za prevzem oblasti navedla domnevne volilne prevare.Razveljavitev rezultatov volitev je dodatno razjezila protestnike. V mestu Rangun naj bi danes policija streljala na več krajih, kjer so potekali protesti. Aretirali so tudi več ljudi, so poročali očividci na družbenih omrežjih. Lokalni mediji so poročali o najbolj brutalnem zatrtju protestov v Yangonu od 1. februarja.Tudi v mestu Mandalay na severu države so policisti s streli skušali razgnati protestnike. Burmanska vojska že ves čas postopno stopnjuje uporabo sile in povečuje število političnih zapornikov. Varnostne sile uporabljajo gumijaste naboje, vodne topove in včasih celo prave naboje ter šok granate. Doslej so bili ubiti najmanj trije protestniki.Varnostne sile so po poročanju medijev prijele številne protestnike, pa tudi fotoreporterja iz Japonske, kar je potrdilo japonsko veleposlaništvo. Aretirani naj bi bili še najmanj dve osebi z jasno razvidnimi novinarskimi akreditacijami. Od četrtka je bilo po poročanju Al Džazire aretiranih najmanj 748 protestnikov, dejansko število pa bi lahko bilo še mnogo višje.Protesti v Burmi potekajo vse odkar je vojska 1. februarja po desetletju demokracije z udarom prevzela oblast in prijela Aung San Suu Kyi. Istočasno poteka tudi kampanja državljanske nepokorščine, ki je okrnila delovanje številnih vladnih dejavnosti, pa tudi podjetij in bank.