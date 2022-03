Vojaški posli z Rusi kljub embargu

V nadaljevanju preberite:

O vojnah vemo najbrž bolj malo, saj so mnoge plasti interesov in dobičkarstva spretno prikrite, a Francozom je že nekaj dni lahko jasno, da agresorska ruska vojska v Ukrajini uporablja tudi najsodobnejšo francosko tehnologijo. Preiskovalni novinarji pri spletišču Disclose so v začetku tedna objavili – in uradno potrdili tako na ministrstvu za obrambo kot predsednik Emmanuel Macron –, da so Francozi prodajali vojaško opremo Rusom prav tako med letoma 2014 in 2020; kljub embargu, ki ga je zaradi ruske aneksije Krima sprejela EU.