V nadaljevanju preberite:

Pred dnevi je bila v ameriškem časniku New York Times (NYT) objavljena obsežna analiza o tem, kako so prejšnja ameriška administracija in njene zahodne zaveznice aktivno sodelovale v vojni v Ukrajini. Članek, ki naj bi bil rezultat več kot enoletne raziskave, med katero so opravili več kot 300 pogovorov s sedanjimi in nekdanjimi ustvarjalci zahodne politike do Rusije, uradniki Pentagona, obveščevalci in vojaškimi časniki v Ukrajini, ZDA, Veliki Britaniji in številnih drugih evropskih državah, je dokazal izjave ameriškega zunanjega ministra Marca Rubia, da so spopadi v Ukrajini dejansko »vojna prek posrednikov«.