Vojni v Gazi in Ukrajini posredno vplivata na varnost ladijskega prometa

Število ladij, ki so lani po svetu potonile, se je lani znižalo na rekordno nizko raven, potem ko je potonilo 26 večjih plovil, kar je skoraj tretjino manj kot leto prej. Vendar pa se ob tem na drugi strani povečuje grožnja piratstva, kaže najnovejše letno poročilo o ladijskih tveganjih nemške zavarovalnice Allianz Commercial. Lanskoletno število potopljenih ladij je bilo v desetletni primerjavi nižje za skoraj 70 odstotkov.

V Allianz Commercial menijo, da je pomorski promet v zadnjem času postal veliko varnejši, vendar se ob tem povečuje nevarnost piratstva. Lani so po svetu zabeležili 120 piratskih napadov, kar je pet več kot leta 2022.

Glede na poročilo se najbolj nevarne vode za piratske napade nahajajo na zahodu afriškega Gvinejskega zaliva, ki ji sledi Singapurska ožina v jugovzhodni Aziji. Precejšno skrb vzbuja tudi oživitev piratstva na Afriškem rogu, kjer so somalijski pirati decembra lani prvič po šestih letih ugrabili ladjo, temu pa so sledili novi napadi.

Allianzovi pomorski strokovnjaki ocenjujejo, da so somalijske pirate opogumili številni napadi jemenskih uporniških hutijevcev na trgovske ladje v Rdečem morju, do katerih je začelo prihajati po začetku vojne v Gazi lani oktobra.

FOTO: Spokesperson navy via X via Reuters

Trenutno vojno stanje v Gazi in Ukrajini prav tako posredno vpliva na varnost ladijskega prometa, pravijo v zavarovalnici.

Kot primer so avtorji poročila navedli mednarodno »floto v senci« približno 600 do 1400 naftnih tankerjev, ki izvažajo rusko nafto in so bili doslej vpleteni v vsaj 50 incidentov, vključno s požari, trki in razlitji nafte.

»To so večinoma starejše, slabo vzdrževane ladje, ki se upravljajo zunaj mednarodnih predpisov in pogosto brez ustreznega zavarovanja,« je pojasnil vodja pomorskega zavarovanja v Nemčiji in Švici pri Allianz Commercial Justus Heinrich. Kot je dodal, to predstavlja resna okoljska in varnostna tveganja.