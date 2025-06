Von der Leynova pozvala Madžarsko, naj dovoli izvedbo parade ponosa

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je v sredo pozvala madžarske oblasti, naj dovolijo izvedbo parade ponosa v Budimpešti, napovedane za soboto. Madžarski premier Viktor Orbán je v odzivu evropski komisiji sporočil, naj se ne vmešava. Madžarska je pred tem veleposlanike članic EU opozorila, naj se ne udeležijo prireditve.

Parada ponosa v Budimpešti mora potekati brez strahu pred kakršnimi koli kazenskimi ali drugimi sankcijami proti organizatorjem ali udeležencem, je na družbenem omrežju X zapisala von der Leynova. Skupnosti LGBTIQ+ na Madžarskem in drugod pa je sporočila, da bo vedno njihova zaveznica.

»Evropsko komisijo pozivam, naj se vzdrži vmešavanja v dejavnosti držav članic na področju kazenskega pregona, pri katerih nima nobenih pristojnosti,« se je Orbán odzval na X. Svetoval ji je, naj svoja prizadevanja raje osredotoči na najnujnejše izzive Evropske unije: področja, na katerih ima jasno vlogo in odgovornost in kjer je v zadnjih letih storila resne napake, kot sta energetska kriza in zmanjševanje konkurenčnosti Unije.

Udeležba je prekršek

Madžarska je pred tem veleposlanike članic EU in osebje veleposlaništev opozorila, naj se ne udeležijo tradicionalne prireditve. V pismu veleposlanikom, ki nosi datum 24. junij in ga je podpisal madžarski pravosodni minister Bence Tuzson, piše, da je parada ponosa prepovedana z zakonom, udeležba na njej pa je prekršek. Madžarska v pismu, v katero je imela vpogled francoska tiskovna agencija AFP, še poziva veleposlanike, naj o tem obvestijo tudi svoje sodelavce.

Na Madžarskem so v času vladavine premierja Orbána sprejeli vrsto zakonov, ki omejujejo pravice pripadnikov skupnosti LGBTIQ+ v imenu zaščite otrok. FOTO: Marton Monus/Reuters

Madžarski parlament je sredi marca sprejel zakon o prepovedi parade ponosa, ki med drugim dovoljuje policiji, da za identifikacijo udeležencev parade ponosa uporabi programsko opremo za prepoznavanje obrazov, predvideva pa tudi globe za organizatorje in udeležence parade v višini do 500 evrov.

Organizatorji prireditve v podporo pravicam pripadnikov te skupnosti so že ob sprejetju zakona zatrdili, da bodo 28. junija v Budimpešti organizirali 30. parado ponosa. Udeležbo na dogodku je med drugim že napovedalo več evropskih poslancev.

Župan vztraja, da parada bo

Župan Budimpešte iz vrst opozicije Gergely Karacsony je prejšnji teden sporočil, da bo parado ponosa v madžarski prestolnici letos organizirala občina in tako obšla zakon. Nekaj dni zatem je madžarska policija prireditev prepovedala, župan pa vztraja, da parada bo.

Na Madžarskem so v času vladavine premiera Orbána sprejeli vrsto zakonov, ki omejujejo pravice pripadnikov skupnosti LGBTIQ+ v imenu zaščite otrok. Poleg marca sprejetega zakona o prepovedi parade ponosa v Budimpešti je madžarski parlament aprila potrdil tudi več ustavnih dopolnil, med njimi določbo o tem, da je oseba lahko le moškega ali ženskega spola.