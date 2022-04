Von der Leynova meni, da so bili v Buči storjeni vojni zločini

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes dejala, da se je na lastne oči prepričala o uničenju v ukrajinskem mestu Buča nedaleč od Kijeva, kjer so po umiku ruskih sil prišla na dan grozodejstva nad civilisti. Kot je dejala novinarjem na poti iz Kijeva v Varšavo, se ji zdi, da je v Buči prišlo do vojnih zločinov.

Ursula Von der Leyen, ki je v petek skupaj z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom obiskala Kijev in bližnjo Bučo, je danes izjavila, da se ji zdi, da so ruske sile izvedle vojne zločine nad civilisti. Vendar pa morajo to po njenem mnenju raziskati za to usposobljeni pravniki.

»Moj instinkt mi pravi: če to ni vojni zločin, kaj je potem vojni zločin? Ampak jaz sem po izobrazbi zdravnica in sedaj morajo pravniki to natančno raziskati,« je dejala novinarjem predsednica, ki je bila ob videnem v Buči pretresena.

»Videla sem fotografije, pokazal mi jih je (ukrajinski premier) Denis Šmihal. Ljudje so bili ubiti, medtem ko so hodili,« je dejala. »Prav tako smo na lastne oči videli, da je bilo uničenje v mestu usmerjeno v življenja civilistov. Stanovanjske zgradbe niso vojaški cilj,« je dejala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Množično grobišče

Skupina forenzikov je v petek začela izkopavati množično grobišče v Buči, v katerem so trupla civilistov, za katere ukrajinske oblasti trdijo, da so bili ubiti med rusko zasedbo mesta. Ruska stran odgovornost za poboje odločno zanika in trdi, da gre za provokacijo in propagando Kijeva za zahodne medije.

V Kijev pa je medtem danes prispel avstrijski kancler Karl Nehammer. V ukrajinski prestolnici se bo srečal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim in kijevskim županom Vitalijem Kličkom. Tudi on želi obiskati Bučo, da bi si na lastne oči ogledal prizorišče storjenih zločinov.

Vojne zločine, ki so prišli na dan po ruski invaziji na Ukrajino, morajo natančno raziskati neodvisni in mednarodni strokovnjaki, je ob prihodu novinarjem povedal Nehammer. Cilj njegovega obiska je Ukrajini na najboljši možen način zagotoviti humanitarno in politično podporo, še navaja dpa.