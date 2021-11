Vroči mikrofon CNN-ovega Chrisa Cuoma

V nadaljevanju preberite:

Voditelj televizijske postaje CNN Chris Cuomo se je po praznikih ob zahvalnem dnevu vrnil pred kamere, toda vihar zaradi njegove domnevne pomoči bratu politiku ne pojenja. Poskusi utišanja afere nekdanjega guvernerja zvezne države New York Andrewa Cuoma, večkrat obtoženega spolnega nadlegovanja, so v ZDA znova odprli vprašanje povezanosti novinarstva in politike.