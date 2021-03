Vsem Američanom bo cepivo dostopno do prvega maja

Cepljenje proti covidu-19 v Los Angelesu. Foto Mario Tama/Afp

Demonstracije za globalni dostop do cepiva v New Yorku. Foto Shannon Stapleton/Reuters

Vsem odraslim Američanom bo cepivo proti covidu-19 dostopno do prvega maja, obljublja demokratski predsednik. To naj bi pomagala uresničiti direktiva zveznim državam, ozemljem in plemenom ZDA, pa tudi zvezna pomoč pri povečanju števila mest za cepljenje in drugi ukrepi.V svojem prvem televizijskem nagovoru ljudstvu je Biden spet poudarjal zasluge svoje administracije za uspešni spopad s pandemijo ter v podtonu ostro kritiziral prejšnjo, ne da bi z imenom omenil svojega predhodnika Donalda Trumpa. Novemu predsedniku, ki je sicer obljubljal resnico, so že prej očitali nepriznavanje dosežkov operacije Warp Speed, v še enem namigu na Trumpa pa je poudaril tudi nujnost nošenja zaščitnih mask.Prejšnji republikanski predsednik je maske dolgo zavračal, še večjo napako pa je naredil s tem, da Američanom ni znal naliti čistega vina in vzbuditi upanja, Joe Biden je nastopil bolj predsedniško. Državljanom je obljubil skorajšnji konec kolektivnega trpljenja in odrekanja ter žalostnih spominov na zadnji rojstni dan s prijatelji, zadnji praznik z razširjeno družino, zadnje počitnice. Govoril je o očetih, ki morajo na najdaljšo pot do sobe svojih otrok s sporočilom, da so izgubili službo: »Fotografije iz leta 2019 so videti kot iz drugega obdobja!«Prvi maj za končanje leta groze ni nerealen, saj v ZDA ta čas cepijo po dva milijona ljudi na dan, in zvezne države, ki so se najbolj izkazale, že močno spuščajo starostno mejo. Za dan neodvisnosti četrti julij lahko Američani po prepričanju svojega predsednika upravičeno upajo na običajna praznovanja z žarom in vsem drugim, kar sodi zraven. Dobre rezultate svojega cepiva zdaj napoveduje še četrto ameriško farmacevtsko podjetje, cepivo Novavaxa iz Marylanda naj bi poskrbelo za 96-odstotno zaščito pred covidom-19 ter še posebej pred njegovo britansko in južnoafriško različico.Iskanje luči v temi je zelo ameriška stvar, je ocenil predsednik Biden, »dejansko najbolj ameriška od vseh«, ter kot velik uspeh izpostavil tudi zadnji gigantski rešilni načrt. V vrednosti 1,9 bilijona dolarjev (1900 milijard) bo pomagal ponovno odpreti šole in pospešiti druge spopade s pandemijo, res pa z njim ni soglašal niti en republikanski kongresnik. Konservativna opozicija očita veliko zapravljanje tudi za zadeve, ki s pandemijo nimajo nič skupnega.