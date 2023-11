Vstaja z okusom camemberta

V nadaljevanju preberite:

Evropski parlament bo v sredo glasoval o novih pravilih EU o embalaži. Predlog je v zadnjih tednih dvigoval veliko prahu po Evropi. Ker predvideva, da bo do leta 2030 vsa embalaža morala biti iz reciklaže ali za ponovno rabo, so se v Franciji, denimo, zbali, da sira camembert ne bodo več smeli prodajati v tradicionalni leseni embalaži. Med drugim naj bi z novo zakonodaje prepovedali tudi vrečice s sladkorjem za skodelico kavo. Kot žrtve zelenega načrta bi utegnile končati vrečice za kečap, gorčico in majonezo, kakršne dobimo v restavracijah s hitro hrano.