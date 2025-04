Dokumentarec, ki je dokončno sprl United Media (N1) in Vučića

United Media opozarja na nevarnosti propagandnega videa Zlo doba, ki ga označuje kot doslej najnevarnejši napad na medije, ki poslujejo v okviru njihove skupine. V izjavi za javnost so poudarili, da za tem psevdodokumentarnim materialom, ki skorajda ne vsebuje nobene resnične informacije, stojita Srbska napredna stranka in njen vodja Aleksandar Vučić.

Po njihovih besedah se vladajoča elita, ki izgublja podporo, medtem ko nezadovoljstvo med državljani narašča, zateka k najskrajnejšim ukrepom, da bi utišala neodvisne medije.

Video Zlo doba, ki ga je na youtubu objavil kanal Vojvodina je Srbija, po njihovih besedah predstavlja nevarno kombinacijo dezinformacij, manipulacij, polresnic in tendencioznih razlag zakonov ter delovanja United Media in United Group (Združene skupine). Vsebina videa, ki se predvaja na televizijah z nacionalno frekvenco, odkrito meri na vodilne v podjetju, novinarje, medije in televizijske osebnosti in ima jasen namen: dehumanizacija, kriminalizacija in končno popolna odstranitev neodvisnih medijev iz javnega prostora.«

United Media poudarja, da to ni zgolj še ena kampanja obrekovanja, temveč vrhunec večletnega sistematičnega preganjanja svobodnih medijev. Gre za enega najresnejših primerov politično motiviranega medijskega nasilja v sodobni Evropi.

United Media zato poziva evropsko in mednarodno skupnost k hitri in odločni reakciji, da bi zaščitili svobodo medijev in preprečili nadaljnje napade na neodvisno novinarstvo.

V svoji izjavi za javnost je poudarila, da posluje v skladu z zakoni vseh držav, v katerih deluje, ter da njihovi mediji sledijo najvišjim profesionalnim in etičnim standardom. Kljub temu so, kot pišejo, že vrsto let tarča pritiskov, groženj in organiziranih kampanj, ki jih izvaja vladajoča elita pod vodstvom Srbske napredne stranke.