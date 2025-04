Aleksander Čeferin: Če bi EU delovala kot Uefa, bi nam bilo lepše

V nadaljevanju preberite:

V Beogradu so spravili pod streho 49. redni letni kongres Evropske nogometne zveze (Uefe), na katerem so izbrali tudi širšo ekipo, ki bo vodila nogomet na stari celini v naslednjih dveh oziroma štirih letih. Zastavili so finančno prihodnost Uefe in njenih članic ter sprejeli več kadrovskih odločitev. O tem smo se pogovarjali s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom.

»Dobili smo nekaj novih članov in določili tudi nove podpredsednike, tako da pričakujem v prihodnje še močnejšo Uefo. Prvi podpredsednik je postal Gabriele Gravina iz Italije, ki je odličen nogometni delavec, ob njem pa še dva nova podpredsednika: Hans Joachim Watzke iz Nemčije in Jesper Møller Christensen iz Danske. Seveda pa ostajajo del IO tudi podpredsedniki, ki so bili tudi doslej zdaj in imajo še vedno veljaven mandat,« je zatrdil Čeferin, ki smo ga vprašali tudi o kosilu s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

»Predsednik republike nas je povabil na kosilo. Moram reči, da v zraku ni bilo posebej globoke debate. Mislim, da so politiki veseli, ko nas srečajo, saj lahko tedaj govorijo tudi o čem drugem kot o politiki. Govorili smo denimo o uspehih Luisa Figa, ki je bil tudi z nami na kosilu, o uspehih Aljoše Asanovića, ki je bil prav tako tam, pa o uspešni karieri Dragana Stojkovića, ... V resnici je šlo za zelo nogometno debato in obenem prijetno kosilo,« je odgovoril predsednik Uefe.