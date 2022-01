Vzpostavljanje povezav s Tongo bo trajalo najmanj en mesec

Popravilo podvodnega komunikacijskega kabla, ki kraljevino Tonga povezuje s preostalim svetom, bo trajalo najmanj en mesec. Kabel je bil poškodovan v izbruhu vulkana in cunamiju ta konec tedna. Oblasti na otočju medtem še naprej odstranjujejo pepel, da bi lahko druge države poslale pomoč z letali.

»Ameriško kabelsko podjetje SubCom meni, da bodo za popravilo kabelske povezave Tonge potrebni vsaj štirje tedni,« je danes sporočilo novozelandsko ministrstvo za zunanje zadeve po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Tudi ponudnik telekomunikacijskih storitev Digicel, ki ponovno vzpostavlja nekatere osnovne storitve v omrežju 2G, je sporočil, da bi lahko obnovitev mednarodnih povezav trajala še nekaj časa.

Ladja za popravilo podvodnih kablov je sicer trenutno na poti iz sosednje Papue Nove Gvineje.

Medtem je zastalo tudi vzpostavljanje začasne širokopasovne satelitske povezave s Tongo. Podjetje Kacific, ki je v sporu s Tongo po zadnji okvari kablov leta 2019, je sporočilo, da je pripravljeno pomagati. Vendar pa jih za to še niso prosili.

»Imamo preprosto sporočilo za vlado Tonge. Lahko pomagamo. Prosimo, stopite v stik z nami,« so sporočili iz podjetja.

Tonga je od preostalega sveta odrezana od sobote, ko sta izbruh vulkana Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai in cunami, ki je sledil, poškodovala podvodni kabel za internet in telefonijo. Ta je poškodovan na dveh mestih.

Oblasti te otoške države pa medtem še naprej odstranjujejo pepel. Očistiti želijo predvsem pristajalno stezo na mednarodnem letališču na osrednjem otoku Tongatapu, da bi lahko pristala letala s humanitarno pomočjo. Na pristajalni stezi se je nabrala od pet do deset centimetrov debela plast pepela, kar je več, kot so pričakovali.

FOTO: AFP

Iz Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev (Ocha) so sporočili, da je odstranjevanje pepela zahtevnejše od pričakovanj. »Mislili smo, da bo letališče operativno v torek, a še ni bilo popolnoma očiščeno, saj pepel še vedno pada,« je povedal koordinator ZN za to krizo, ki deluje na Fidžiju, Jonathan Veitch.

»Na dan očistijo okoli sto ali 200 metrov. To pomeni, da bi jim moralo uspeti danes,« je še dejal po poročanju AFP.

Avstralija in Nova Zelandija tako še vedno čakata, da na otoku očistijo pristajalno stezo, preden pošljeta vojaška transportna letala s pomočjo. Delci pepela namreč lahko povzročijo okvare letal.

Je pa Nova Zelandija že v torek na tridnevno pot proti Tongi poslala dve ladji, eno z zalogami vode, drugo pa z ekipo potapljačev. Na pot, ki bo trajala predvidoma pet dni, se pripravlja tudi avstralska ladja s helikopterjem.

Tongovske oblasti so prvo uradno sporočilo o posledicah izbruha ognjenika in cunamija objavile šele v torek. Po prvih podatkih so umrli trije ljudje, mnogi so poškodovani. Valovi cunamija so bili visoki tudi do 15 metrov. Po podatkih Oche je nastala znatna gmotna škoda.