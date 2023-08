Z iztekom ultimata kriza vstopila v novo fazo

Po izteku ultimata, ki ga je združenje zahodnoafriških držav (Ecowas) postavilo vodstvu hunte v Nigru za razveljavitev posledic nedavnega vojaškega udara, je skoraj dva tedna trajajoča kriza vstopila v novo fazo. V četrtek se bodo na izrednem vrhu sestali voditelji petnajstčlanske regionalne organizacije, ki v prvotnem odzivu ni želela izključiti možnosti uporabe sile proti organizatorjem udara. S poglabljanjem krize ta scenarij postaja čedalje bolj verjeten.

Vodstvo hunte po izteku ultimata sprejelo ukrepe za zaščito statusa quo. Ecowas pri iskanju rešitve še naprej uživa podporo Zahoda. Francija državljanom odsvetuje nadaljnja potovanja v Nigru.

Vodstvo vojaške hunte, ki je konec prejšnjega meseca strmoglavila demokratično izvoljenega predsednika države Mohameda Bazouma in Niger spremenila v najnovejše krizno žarišče na afriški celini, ne kaže nobenih znakov popuščanja pod mednarodnim pritiskom. Sankcije, s katerimi so se Ecowas in zahodne države odzvali na vojaški udar, niso zalegle, kot tudi ne diplomatski napori po iskanju rešitve, ki bi vključevala vzpostavitev ustavnega reda.

Namesto tega je vodstvo hunte sprejelo ukrepe za zaščito statusa quo, vključno z zaprtjem zračnega prostora nad državo. »Zaradi grožnje posredovanja, ki postaja vse bolj jasna s pripravami sosednjih držav, je zračni prostor Nigra do nadaljnjega zaprt za vsa letala,« je hunta sporočila na dan, ko se je uradno iztekel ultimat, ki ga je Ecowas postavil za vrnitev strmoglavljenega Bazouma na oblast.

Vodja vojaške hunte general Abdourahmane Tchiani, ki se je pred dvema tednoma samooklical za novega voditelja Nigra. FOTO: REUTERS/Balima Boureima

Najnovejši vojaški udar, ki je prizadel širšo regijo, se je sprevrgel v veliko preizkušnjo za regionalno organizacijo, med drugim zaradi njegovih širših posledic za stabilnost Sahela. Neimenovani vir blizu Ecowasa je za AFP potrdil, da takojšna uporaba sile za vrnitev demokratično izvoljenega predsednika na oblast ni predvidena. In vendar nič ni kazalo, da bi organizacija imela na voljo veliko drugih možnosti za razveljavitev vojaškega udara.

Več njenih članic, vključno s predsedujočo Nigerijo, je prejšnji teden nakazalo, da je v primeru neuspeha diplomatskih prizadevanj za rešitev krize pripravljeno sodelovati pri vojaški intervenciji. Na drugi strani so vojaške oblasti v Maliju in Burkini Faso opozorile, da se bodo v tem primeru postavile na stran hunte. Danes sta iz obeh v nigrsko glavno mesto Niamey pripotovali uradni delegaciji. Namen njunega obiska je bil pokazati »solidarnost« z ljudmi ene najrevnejših afriških držav.

Italija ne vidi rešitve v vojaškem posredovanju

Ecowas pri iskanju rešitve za nastalo situacijo še naprej uživa podporo zahodnih držav, med katerimi za zdaj ni zaznati velikega apetita po neposrednem vpletanju v krizo, ampak kvečjemu naraščanje skrbi pred morebitnimi nepredvidenimi posledicami vojaške intervencije. To je najbolj očitno Italiji, ki se je zavzela za to, da Ecowas podaljša že pretečeni ultimat organizatorjem udara v Nigru. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je za La Stampo dejal, da je »diplomacija edina pot«, po kateri je mogoče najti rešitev. Tudi z nemškega zunanjega ministrstva so sporočili, da upanje za diplomatsko rešitev krize še vedno obstaja.

Podporniki puča med nedeljskim shodom na stadionu v Niameyju. FOTO: FOTO: REUTERS/Mahamadou Hamidou

Francija, tradicionalno najtesnejša zaveznica zahodnoafriške države, na drugi strani vztraja, da bo stala za demokratično izvoljenimi oblastmi v Nigru in odločitvami, ki jih bo sprejel Ecowas. »Francija močno in odločno podpira prizadevanja Ecowasa za preprečitev tega poskusa državnega udara. Na kocki sta prihodnost Nigra in stabilnost celotne regije,« so po srečanju vodje francoske diplomacije Catherine Colonna in nigrskega premiera Ouhoumoudouja Mahamadouja konec tedna sporočili iz Pariza.

Druga največja članica EU je prejšnji teden iz Nigra evakuirala več kot tisoč ljudi. Vsem svojim državljanom, ki se niso pridružili evakuaciji, je na dan izteka ultimata odsvetovala vsa nadaljnja potovanja znotraj države, jih pozvala k izjemni pozornosti in k izogibanju kakršnemu koli zbiranju. Podobno opozorilo je svojim državljanom po poročanju Reutersa izdala tudi Kitajska, ki jim je svetovala, naj zapustijo Niger, oziroma spremenijo svoje potovalne načrte, če so namenjeni v zahodnoafriško državo.