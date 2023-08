Iztekanje ultimata odpira vrata vojaški intervenciji v Nigru

V nadaljevanju preberite:

Evropa ne kaže nobene vneme, da bi igrala večjo vlogo pri reševanju krize v Nigru, čeprav je ta velik izziv za njene aktivnosti in interese v Sahelu. Namesto tega se drži načela 'afriške rešitve za afriške težave', pri čemer upa v regionalno organizacijo Ecowas, za katero se je najnovejši vojaški udar v tem delu Afrike spremenil v veliko preizkušnjo.

Več afriških držav še vedno meni, da lahko v Nigru dosežejo preobrat, na oblast znova vrnejo strmoglavljenega predsednika Mohameda Bazouma in preprečijo, da bi še ena država na celini postala žrtev vojaškega udara. Za zdaj bodo to poskušale doseči s kombinacijo sankcij in diplomacije, toda vojaško posredovanje je za ključne regionalne akterje po vsem sodeč še naprej eden od možnih odgovorov na teden dni trajajočo krizo.