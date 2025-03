V nadaljevanju preberite:

Pojavljajo se prve ocene, koliko bi lahko nemško gospodarstvo pridobilo z načrtovanimi investicijami v obrambo in infrastrukturo. te segajo od 0,9 do 1,5 odstotka, a ob pogoju, da bo držćava kupovala na domačem trgu. K temu jo že pozivajo tudi nemški proizvajalci orožja in druge vojaške opreme, ki vladi svetujejo naj zmanjša odvisnost od ZDA.