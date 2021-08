Z Olafom Scholzem vstajenje odpisane SPD

V nadaljevanju preberite:

Do parlamentarnih volitev v Nemčiji je še mesec dni in pol, javno mnenje pa se spreminja tako hitro, da ni mogoče z gotovostjo napovedati zmagovalca. SPD, ki je veljala za odpisano, je v zadnjih tednih pridobila precej podpore in to na račun priljubljenosti aktualnega ministra za finance Olafa Scholza. A do volitev je še daleč in do 26. septembra si lahko volivci še večkrat premislijo.