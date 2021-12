Nekdanja ljubimka in sodelavka pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina, 59-letna Ghislaine Maxwell je v petek na newyorškem sodišču stopila za trenutek na klop za priče in dejala, da ne bo pričala v svojo korist. Ob tem je dodala, da tožilstvu ni uspelo dokazati obtožb proti njej.

»Vlada ni dokazala obtožb brez vsakega dvoma, zato ni nobene potrebe za moje pričanje,« je dejala Maxwellova sodnici Alison Nathan. Maxwellova je obtožena, da je sodelovala v trgovini z mladoletnicami za spolno izkoriščanje. Obtožena je, da je Epsteinu priskrbela mladoletnice, ki jih je spolno izkoriščal, pri čemer naj bi tudi sama sodelovala.

Tožilstvo je svoj primer sklenilo prejšnji teden, obramba v petek. Sledita sklepna nagovora porote in potem njeno odločanje. Tožilci so Maxwellovo prikazali kot partnerko v Epsteinovih zločinih. Stališče obrambe je bilo, da tožilstvo išče grešnega kozla, ker ne more preganjati Epsteina, ki si je sodil sam v newyorškem zaporu po aretaciji.

Na sojenju so pričale tudi domnevne žrtve. Dve sta povedali, da sta bili stari le 14 let, ko ju je Maxwellova pridobila za masaže Epsteina, ki so se potem končale v spolnih odnosih. Za to so dekleta dobivala nekaj denarja in ena od domnevnih žrtev je povedala, da ji je Maxwellova sama izročila 300 dolarjev.

Obramba se je spravila na kredibilnost prič, opozorila na dejstvo, da sta bili dve odvisnici od mamil, in je sprožala dvom v spomine domnevnih žrtev za četrt stoletja nazaj. Za obrambo je pričala nekdanja miss Švedske Eva Andresson Dubin, ki je zagotovila, da ni nikoli opazila nič neprimernega, ko je bila skupaj z Epsteinom od leta 1983 in 1991. Vendar je priznala, da jo sedaj, ko je stara 60 let, malce daje spomin.