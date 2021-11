Za ribiškim sporom se skrivajo večji problemi

V nadaljevanju preberite:

Predstavniki francoske in britanske vlade bodo jutri v Parizu poskusili rešiti spor o pravicah ribičev, zaradi katerega so se odnosi med državama močno ohladili. Toda tudi če se bo zgodil preboj, se analitiki bojijo, da se nazadovanje odnosov med Evropsko unijo in njeno nekdanjo članico ne bo končalo z ribištvom.