Za Ukrajino so Američani na stran postavili 14 milijard dolarjev

V Beli hiši so za »čisto laž« označili ruske in kitajske obtožbe o domnevnem skrivnem ameriškem razvoju bioloških orožij v Ukrajini, med njimi koronavirusa netopirjev. Predstavnica za tisk Jen Psaki meni, da morali po teh obtožbah paziti na morebitno rusko uporabo kemičnega in biološkega orožja v napadeni državi.