Zahod odgovarja na Putinove udarce

Kot odgovor na »lažno in goljufivo« rusko aneksijo štirih ukrajinskih območij ZDA uvajajo sankcije proti stotinam ruskih državljanov, med njimi članov parlamenta, vojske in centralne banke ter njihovih družinskih članov. Predsednik Joe Biden je opozoril, da gre za skoraj petino ukrajinskega ozemlja, njegova država pa bo vedno upoštevala mednarodno priznane meje. Ruski predsednik Vladimir Putin je, nasprotno, obtožil ZDA jedrskega precedensa z bombardiranjem Hirošime in Nagasakija leta 1945 ter ozmerjal Zahod s »satanskim«.