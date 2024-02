So sporazumi napoved konca vroče in začetka nove hladne vojne?

V nadaljevanju preberite:

Doslej so že tri zahodne zaveznice in članice Nata, Velika Britanija, Nemčija in Francija, z Ukrajino podpisale dvostranske sporazume o medsebojnem zagotavljanju varnosti.

Takšen varnostni dogovor, kakršnega je konec prejšnjega tedna sklenil najprej z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem, potem pa še s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, je januarja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski podpisal z britanskim premierom Rishijem Sunakom, zdaj pa napoveduje sporazume še z drugimi ukrajinskimi zaveznicami.

Ko lani na vrhu Nata v Vilni niso uslišali prošnje Zelenskega, naj povabijo Ukrajino v zavezništvo, je, kakor so takrat ugotavljali analitiki, dobil »tolažilno nagrado«, zavezo članic, da bodo z Ukrajino sklenile dvostranske sporazume o zagotavljanju varnosti, ki naj bi zagotovili dolgoročno vojaško pomoč Ukrajini, ji pomagali vzpostaviti obrambno industrijo in jo pripravili na članstvo v Natu.