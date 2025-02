Žal moram blatiti svojo Srbijo, da bi zrušil diktatorja

V nadaljevanju preberite:

Ustanovitelj in predsednik uprave ameriškega IT-podjetja Cake.com Nenad Milanović je izzval srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Uspešnega podjetnika sploh ne zanima Vučićeva politična usmeritev, liberalec ali radikalec, vseeno, vidi ga le v kontekstu korupcije, zato po njegovem mnenju sploh ne bi smel biti v politiki. Srbsko oblast svari, da je uporu naklonjenih Srbov, kot je on, v ZDA še na stotine.

V Osijeku rojeni Srb, ki se je kot petletnik med vojno na Hrvaškem s starši preselil v Novi Sad, je pri 21 letih odšel v Kalifornijo. Tam že 18 let deluje v globalno konkurenčnem IT-poslu. V njegovi družbi Cake.com je zaposlenih okoli 500 programerjev, več kot polovica z območja Zahodnega Balkana, največ iz Srbije. Vrednost družbe je ocenjena od 600 milijonov do dveh milijard dolarjev. »Smo razmeroma uspešno in hitro rastoče podjetje. Dobro nam gre. Formalnopravno nismo srbsko, temveč smo ameriško in švicarsko podjetje. Švicarski del podjetja oskrbuje stranke v Evropi, iz Kalifornije pa služimo ameriškim strankam,« je povedal Milanović, ki zaradi kibernetskega napada iz Srbije od decembra lani ne zaposluje več ljudi v Srbiji.