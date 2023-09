Zaposlovale nas bodo velike teme v razdeljenem svetu

V nadaljevanju preberite:

»Priznam, da je impresivno vstopiti v palačo narodov, kjer vidiš tako rekoč ves svet, z vsemi različnimi interesi in izzivi,« je ob robu splošne razprave generalne skupščine OZN v New Yorku povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

S prvim oktobrom bo naša država postala članica varnostnega sveta OZN, in čeprav bo to le dve leti, bo v osrčju svetovnih prizadevanj za mir na svetu. Ob njihovi veliki ­aktualnosti zaradi vojne v Ukrajini in drugih kriz je voditeljica slovenske diplomacije za Delo razmišljala o velikih izzivih in priložnostih.