Zaradi nasilnega Slovenca v soboto izpraznili del letališča

Nemška policija je v soboto popoldne na frankfurtskem letališču aretirala 38-letnega Slovenca, ki je grozil policistom. Terminal 1 so morali izprazniti, na spletni strani piše nemška zvezna policija. Ozadje dogodka ostaja nepojasnjeno. Slovenska policija o dogodku do zdaj ni bila obveščena, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.Kot so še navedli na Generalni policijski upravi, so pa na podlagi informacij iz medijev zaprosili pristojne nemške organe za podatke. Policija je v soboto okoli malo čez peto uro popoldan 38-letnika obravnavala, ker ni nosil zaščitne maske. Moški se je odzval agresivno. »Vse vas bom pobil, Alah je velik,« je dejal ob tem. Skušal je pobegniti, a so ga policisti obvladali.Slovenskega državljana, ki je bil policiji znan že od prej, so pridržali. Preiskujejo ga zaradi groženj in upiranja policistom, še navaja nemška zvezna policija.Ko je skušal pobegniti, prtljage ni vzel s seboj. Zaradi tega so izpraznili terminal 1. V prtljagi ni bilo ničesar nevarnega, so ugotovili policisti, so sporočili.Slovenskega državljana, ki je bil policiji znan že od prej, so aretirali. Preiskujejo ga zaradi groženj in upiranja policistom, še navaja nemška zvezna policija.Po poročanju nemških medijev velja za glavnega osumljenca. Njegov motiv še ni znan. Prepeljali naj bi ga v psihiatrično bolnišnico. Ob njem je njegova soproga, ki jo obravnavajo kot pričo.Letališka policija je sicer ob skoraj istem času prejela tudi informacijo, da je na območju terminala 1 oborožen moški. Zaradi možnosti, da bi bila lahko dogodka povezana, so razširili zavarovano območje.Okoli 20. ure so izključili možnost, da bi bil moški na terminalu. Tako so lahko letališče in železniško postajo, ki so jo zaprli zaradi domnevnega oboroženega moškega, znova odprli. Preiskava dogodka, ki se osredotoča na tega moškega, še traja. Priče so povedale, da je imel v rokah orožje, česar doslej policija še ni mogla potrditi.