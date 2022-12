Zaradi obilnega sneženja na Japonskem umrlo 17 ljudi

Zaradi obilnega sneženja v večjem delu Japonske je v zadnjih desetih dneh umrlo 17 ljudi, več deset pa je poškodovanih, so danes sporočile japonske oblasti. Na tisoče domov po vsej državi je ostalo brez električne energije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih dneh je močno snežilo na otokih Honšu in Hokaido. Javna televizija NHK je poročala o več smrtnih nesrečah, v katerih so bili udeleženi starejši, ki so poskušali očistiti sneg okoli svojih domov ali s streh svojih hiš.

Na Hokaidu je v zadnjih dneh več deset tisoč gospodinjstev utrpelo izpad električne energije, vendar je dobava že skoraj v celoti obnovljena, poroča AFP.

Japonska meteorološka agencija je prebivalce na prizadetih območjih opozorila, naj ne potujejo po cestah, kjer so v snegu obtičala številna vozila.

V številnih delih severovzhodne Japonske so v minulih dneh zabeležili trikrat več snežnih padavin, kot je povprečje v tem času.