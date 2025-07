Zaradi peklenskega ognja na hrvaškem otoku v panično evakuacijo

Danes se je otok Brač prebudil v dramatično jutro, piše hrvaški Jutranji List. Ponoči, okoli tretje ure, je nad znamenito plažo Zlati rt v Bolu izbruhnil obsežen požar, ki je zajel gost borov gozd. Zaradi močne burje so se ognjeni zublji hitro širili in ogrozili več zasebnih in gostinskih objektov, kar je sprožilo obsežno gasilsko akcijo in evakuacijo.

»Zjutraj je bolje, kot je bilo ponoči,« je za Hrvaški radio povedal Nikola Martinović, poveljnik Operativnega območja Brač. Pojasnil je, da so prijavo o požaru prejeli okoli 3. ure zjutraj. Na teren so bile takoj napotene vse razpoložljive sile z otoka. Po poročanju hrvaških medijev je v gašenju sredi noči sodelovalo 56 gasilcev z 22 vozili iz prostovoljnih gasilskih društev Supetar, Bol, Pučišća, Milna in Selca.

Ker je ogenj neposredno ogrozil Hotel Centar Marijan in turistični kamp Mario, so pristojni odredili takojšnjo evakuacijo vseh gostov in osebja, poroča Slobodna Dalmacija. Ljudi so najprej zbrali na varnem zbirnem mestu na plaži, nato pa so jih, ko so interventne enote zavarovale glavno sprehajalno pot, evakuirali proti naselju Bol.

Občina Bol jim je zagotovila vso potrebno logistično podporo, vključno z medicinsko oskrbo, hrano, pijačo in prevajalci. »Evakuirali smo en hotel in en kamp, na srečo je vse minilo brez resnejših poškodb,« je potrdil Martinović.

Zgodaj zjutraj se je gasilcem na tleh pridružil tudi kanader, a se je moral, kot so zapisali na facebook strani DVD Supetar, zaradi močnega vetra in visokih valov v Hvarskem kanalu po približno dvajsetih minutah umakniti.

Kljub temu so gasilci z velikimi napori uspeli požar do 6. ure zjutraj omejiti. »Vsi objekti so uspešno obranjeni, trenutno ni več ogroženih. Požar je od šestih zjutraj lokaliziran, čeprav močna burja gasilcem še vedno povzroča težave,« je izjavil poveljnik Martinović in dodal, da bodo gasilci na terenu ostali cel dan, verjetno pa tudi vso noč, da bi sanirali požarišče in preprečili ponovni vžig.

Po prvi oceni, ki jo navaja Večernji.hr, je ogenj uničil približno 42 hektarjev površine, pretežno gostega borovega gozda, makije, oljčnikov in vinske trte.

Med intervencijo poškodovanih k sreči ni bilo, prav tako niso zgoreli ali bili poškodovani nobeni objekti. Zaradi varnosti so začasno izklopili del daljnovoda in zaprli lokalno cesto Rotor–Zlati rat. Stanje na območju je zdaj pod nadzorom, a posledice nočne drame bodo vidne še dolgo.