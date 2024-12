Zaradi peščenega viharja v Iranu zaprli šole in urade

Jugozahodni Iran je danes prizadel peščeni vihar, zaradi slabe vidljivosti pa so zaprli šole in javne ustanove, odpovedani so tudi leti v tem delu države, poročajo iranski državni mediji.

Gosta rumena megla je zakrila z nafto bogati provinci Huzestan in Bušer, ki mejita na Irak in sta od prestolnice Teheran oddaljeni več kot 400 kilometrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na posnetkih, ki jih je objavila uradna tiskovna agencija IRNA, so bile stavbe komaj vidne, prebivalci pa so nosili zaščitne maske.

Šole in javne službe danes, ko je v Iranu delovni dan, ostajajo zaprte, ves letalski promet pa je do nadaljnjega prekinjen zaradi zmanjšane vidljivosti, ki znaša sto metrov, poroča tiskovna agencija Tasnim.

Nevihta iz peska in prahu je prišla iz sosednjega Iraka z delci, ki lahko privedejo do hospitalizacije zaradi težav z dihanjem. Peščeni viharji so v Iranu v zadnjih letih vse pogostejši, strokovnjaki pa jih povezujejo s sušo, krčenjem gozdov in pretirano porabo rečne vode, poroča AFP.