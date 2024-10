Zaradi varnosti v BiH zaklenili vrata vojašnic in vojne industrije

V nadaljevanju preberite:

Na območjih objektov ministrstva za obrambo in Oboroženih sil Bosne in Hercegovine veljajo okrepljeni varnostni ukrepi v luči možnih vplivov eskalacije spopadov na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Minister za obrambo BiH Zukan Helez, ki je odredil poostrene varnostne ukrepe, sicer zagotavlja, da je država varna in državljani nimajo razlogov za zaskrbljenost.

Poostreni varnostni nadzor velja do preklica za vse objekte vojaških poveljstev, enot in skladišč oborožitve ter streliva v sestavi Oboroženih sil BiH, da bi zaščitili osebje, objekte in premoženje vojske in obrambnega ministrstva, je svoj ukaz pojasnil obrambni minister.