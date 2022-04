Lavrov: Obstaja resnična nevarnost tretje svetovne vojne

Glavni poudarki: ZDA bodo v Nemčiji gostile pogovore o dolgoročni varnosti Ukrajine.

Lavrov je dejal, da obstaja grožnja tretje svetovne vojne, Kuleba je to označil kot dokaz, da Rusija izgublja zadnje upanje in želi svet prestrašiti.

09.03 Ruska ofenziva na vzhodu Ukrajine se nadaljuje

Ruska ofenziva na vzhodu Ukrajine se nadaljuje, ruske sile skušajo po navedbah britanskih obveščevalcev obkoliti ukrajinske položaje na vzhodu države. V ruske roke naj bi po britanskih navedbah padlo mesto Kremina z 18.000 prebivalci, ki leži v pokrajini Lugansk. Po britanskih navedbah, ki jih povzema BBC, naj bi srditi boji potekali tudi južno od mesta Izjum, saj ruske sile skušajo s severa in vzhoda napredovati proti mestoma Slovjansk in Kramatorsk. Dodajajo, da se ukrajinske sile pripravljajo tudi na obrambo Zaporožja pred morebitnim ruskim napadom z juga. Od tam danes lokalne oblasti poročajo o ruskih raketnih napadih.

09.00 Ponovni pozivi za evakucijo iz Luganske regije

Guverner Luganske oblasti Sergej Gaidai je ponovno pozval ljudi na tem območju, naj – ko dobijo priložnost – pobegnejo. Na Telegramu je zapisal: »Razumem, da je težko evakuirati tiste, ki še nikoli niso bili izven regije Lugansk. A odidite, v drugih regijah Ukrajine je življenje, varnejše življenje.«

Povedal je, da bodo danes poskušali evakuirati iz petih lokacij: Severnodonetske, Lisičanske, Rubizhne, Popasna in Gorskoe. Podal je, tako Guardian, nekaj nepreverjenih podrobnosti o včerajšnjih napadih na evakuacijo in svojim sledilcem Telegrama povedal: »Včeraj mejni policisti niso čakali na avtobus, na transport pa so streljali Rusi. Ljudje so hoteli pobegniti, a je sovražnik mislil drugače. Vsak dan se trudimo priti na vsako srečanje, tako kot danes. Razumem, da je težko evakuirati tiste, ki še nikoli niso bili izven regije Lugansk. Takih ljudi je na tisoče, tudi v mestih so avtobusi že na poti. Evakuacija je brezplačna,« je pozval.

07.53 Kuleba: Rusija izgublja »zadnje upanje«, da bi prestrašila svet pred Ukrajino

Namig ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, da je svet v nevarnosti tretje svetovne vojne, je pomenilo le, da Moskva »čuti poraz v Ukrajini«, je dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba, navaja Guardian. Rusija izgublja zadnje upanje, da bi prestrašila svet, da ne bo podprla Ukrajine. Tako se govori o »resnični« nevarnosti tretje svetovne vojne. To samo pomeni, da Moskva čuti poraz v Ukrajini. Zato mora svet podvojiti podporo Ukrajini, da bomo prevladali in zaščitili evropsko in svetovno varnost, je tvitnil Kuleba.

Lavrov je v ponedeljek posvaril zahod, naj ne podcenjuje povečanega tveganja jedrskega konflikta zaradi Ukrajine, in dejal, da meni, da je Nato v praksi vpleten v vojno z Rusijo zaradi oskrbe Kijeva z orožjem, kot je dejal v intervjuju, predvajanem na državni televiziji. Lavrova so spraševali o pomenu izogibanja tretji svetovni vojni in o tem, ali so trenutne razmere primerljive s kubansko raketno krizo leta 1962, kar je najnižja točka v odnosih med ZDA in Sovjetsko zvezo, poroča Reuters. Rusija, je dejal Lavrov, dela veliko za spoštovanje načela, da si prizadeva za vsako ceno preprečiti jedrsko vojno. »To je naš ključni položaj, na katerem temeljimo vse. Tveganja so zdaj precejšnja. Teh tveganj ne bi želel umetno povečati. Mnogi bi to želeli. Nevarnost je resna, resnična. In tega ne smemo podcenjevati.« Lavrov, ki je branil dejanja Moskve, je Washington krivil tudi za pomanjkanje dialoga.

06.50 Guterres bi se z obiskom v Moskvi utegnil ujeti v »past« Kremlja, opozarja ukrajinski zunanji minister

Ukrajinski zunanji minister poziva generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, naj pritisne na Rusijo za evakuacijo iz pristanišča Mariupolj, ko bo v torek obiskal Moskvo, in to označil za nekaj, kar je svetovno telo, kakršno so ZN, sposobno doseči. Toda zunanji minister Dmytro Kuleba je v intervjuju za Associated Press v ponedeljek povedal tudi, da je zaskrbljen, da bi lahko Guterres ob obisku Moskve pred potovanjem v Kijev lahko padel v kremeljsko »past«. »Številni drugi tuji uradniki so bili ujeti na obisku v Moskvi. Tam pa so se kazali samo zato, da bi pokazali prevlado ruske diplomacije in kako veliki so in kako svetu narekujejo, kako naj se vede,« je dejal.

Guterres se »mora osredotočiti predvsem na eno vprašanje: evakuacijo Mariupolja,« je dejal Kuleba in se skliceval na obmorsko mesto, kjer je po ocenah ujetih 100.000 ljudi, medtem ko se kontingent ukrajinskih borcev bori proti ruskim silam v jeklarni Azovstol, kjer je tudi na stotine civilistov.

06.30 Poostrena mejna varnost v Brjansku, Kursku in Bolgorodu

Rusija krepi mejno varnost in kontrolne točke v regijah Brjansk, Kursk in Belgorod, ki mejijo na Ukrajino, je v jutranji posodobitvi sporočil ukrajinski generalštab, piše Guardian. V ponedeljek so v dveh skladiščih nafte v mestu Brjansk, manj kot 100 milj od meje z Ukrajino, izbruhnili veliki požari – šlo naj bi za potencialno sabotažo s strani Kijeva. Rusija je še vedno blokirala ukrajinske sile v jeklarni Azovstal v Mariupolju, je dejal generalštab, izvajala pa je tudi zračni nadzor v regiji Odesa, pomembnem pristanišču na obali Črnega morja in glavnem oporišču ukrajinske mornarice.

06.00 Lavrov: Obstaja resnična nevarnost tretje svetovne vojne

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v intervjujih za ruske medije opozoril, da ostaja »resnična« nevarnost tretje svetovne vojne, njegove besede povzema Guardian. Dejal je tudi, da dobave zahodnega orožja Ukrajini pomenijo, da je zavezništvo Nato »v bistvu vpleteno v vojno z Rusijo«.

Slovo v Odesi, kjer Ukrajinka potuje proti Poljski. FOTO: Stringer/Reuters

00.30 ZDA bodo v Nemčiji gostile pogovore o dolgoročni varnosti Ukrajine

ZDA bodo danes v ameriškem letalskem oporišču Ramstein v Nemčiji gostile pogovore o dolgoročnih varnostnih potrebah Ukrajine, ki se trenutno še vedno brani pred rusko ofenzivo. Na srečanju se bodo glede na napovedi Pentagona sešli obrambni ministri in visoki generali več kot 20 držav, tudi Slovenije.

Srečanje v Pentagonu opisujejo kot posvet, ki bo preučil, kako lahko partnerice Ukrajine prispevajo k okrepitvi vojaške moči države po koncu vojne. V pretežni meri gre za vprašanje modernizacije in zagotavljanja moči in zmožnosti ukrajinske vojske, ne pa za varnostna zagotovila, je pred dnevi napovedal tiskovni predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva John Kirby.

Po njegovih besedah je vabilo ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina že sprejelo približno 20 držav, tako članic kot nečlanic zveze Nato. Iz Slovenije se bosta pogovorov udeležila tako obrambni minister Matej Tonin kot načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš, so za STA napovedali na obrambnem ministrstvu.