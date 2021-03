ZDA pozvale Savdsko Arabijo k razpustitvi enote, odgovorne za umor

Ned Price. FOTO: Tom Brenner/AFP

ZDA so pozvale Savdsko Arabijo k razpustitvi posebne enote pod nadzorom savdskega prestolonaslednika, proti kateri so zaradi umora savdskega novinarjauvedli sankcije, je v ponedeljek sporočil tiskovni predstavnik State DepartmentaPrice je tudi zagotovil, da bodo ZDA odslej dajale večji pomen zaščiti človekovih pravic po svetu.»Savdsko Arabijo smo pozvali, naj razpusti to enoto in potem sprejme sistemske reforme in nadzor, da se aktivnosti proti oporečnikom v celoti prenehajo,« je dejal Price o posebni enoti za hitro posredovanje. Pripadniki te enote so leta 2018 v konzulatu v Istanbulu ubili komentatorja Washington Posta Hašodžija.»Jasno smo dali vedeti in bomo še naprej, da je surov umorpovsem nesprejemljivo dejanje. ZDA bodo ohranile zavezništvo s Savdsko Arabijo, vendar se lahko s številnimi izzivi soočamo le v partnerstvu s Savdsko Arabijo, ki spoštuje ameriške vrednote,« je še dejal Price.Po nastopu nove vladeje Savdska Arabija, ki velja za tesno zaveznico ZDA v regiji, že začela spreminjati svoje ravnanje. Februarja so tako po treh letih iz zapora izpustili aktivistko za pravice žensk»Savdsko Arabijo pozivamo, naj sprejme dodatne ukrepe za odpravo prepovedi potovanj za izpuščene ter razreši primere aktivistk za pravice žensk in druge,« je še dejal Price.Biden je v petek dovolil objavo poročila ameriških obveščevalnih agencij, ki krivdo za Hašodžijev umor pripisuje princu bin Salmanu. ZDA proti njemu sicer niso sprejele nobenega ukrepa. Sankcij so bili deležni le njegovi podrejeni iz posebne enote.