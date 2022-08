ZDA za nadzorovano zaustavitev nuklearke v Zaporožju

ZDA so pozvale k popolni in nadzorovani zaustavitvi jedrske elektrarne v Zaporožju, saj se v okolici krepijo spopadi med Ukrajino in Rusijo, ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) pa namerava konec tedna tam izvesti inšpekcijski obisk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Kirby je ponovil pozive Washingtona k vzpostavitvi demilitariziranega območja okoli elektrarne, ki so jo v prvih tednih vojne zasedle ruske sile. »Kot smo že večkrat povedali, jedrska elektrarna ni primerna lokacija za bojne operacije,« je dejal.

Opozoril je, da se je nevarnost povečala prejšnji teden, ko so požari na območju privedli do zaustavitve dizelske elektrarne, ki zagotavlja rezervno napajanje nuklearki v Zaporožju. »Še naprej menimo, da bi bila nadzorovana zaustavitev jedrskih reaktorjev v Zaporožju najvarnejša in najmanj tvegana opcija v bližnji prihodnosti,« je še dodal.

Ponudil je tudi podporo bližajočemu se obisku inšpektorjev IAEA, ki ga je danes naznanil generalni direktor agencije Rafael Grossi. Ekipa strokovnjakov naj bi v elektrarno prispela še ta teden. Kirby je poudaril, da jim mora Rusija zagotoviti varen in neoviran dostop do elektrarne.

Ruske sile so jedrsko elektrarno s šestimi reaktorji, zasedle kmalu po začetku invazije februarja. Strah pred jedrsko katastrofo se je povečal po tem, ko so se v začetku tega meseca okrepili spopadi okoli elektrarne. Obe strani se medsebojno obtožujeta obstreljevanja obsežnega kompleksa nuklearke.