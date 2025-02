Zdravila za hujšanje uspešno gasijo tudi željo po alkoholu

Zdravila za hujšanje bi lahko pomagala zmanjšati vnos alkohola, so pod črto študije, ki je pokazala, da lahko omenjena zdravila »pogasijo« željo po alkoholu in omejijo čezmerno pitje, zapisali raziskovalci in dodali, da se rezultati študije ujemajo s pripovedovanjem pacientov in zdravnikov, ki pravijo, da so bili zaradi semaglutida »ob nenadno hrepenenje po alkoholu«.

Gre za prvo tovrstno klinično preskušanje, ki je pokazalo, da je semaglutid, ki se distribuira pod blagovno znamko wegovy, zmanjšal količino popitega alkohola za približno 40 odstotkov in dramatično zmanjšal željo ljudi po pitju.

Zdravila, ki so bila prvotno razvita za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, so spremenila zdravljenje debelosti in dokazi kažejo, da bi lahko imela koristi tudi na drugih področjih zdravja, kot je, denimo, zmanjšanje tveganja srčnih infarktov in kapi, ugotovitve povzemajo v Guardianu.

Semaglutid bolj učinkovit od namenskih zdravil

Ključna ugotovitev strokovnjakov je bila, da so učinki semaglutida celo v najnižjih kliničnih odmerkih večji, kot so jih pogosto opazili pri obstoječih zdravilih za zajezitev alkoholizma.

Višja avtorica študije Klara Klein z medicinske fakultete Univerze v Severni Karolini je za Guardian dejala: »Ti podatki kažejo na potencial semaglutida in podobnih zdravil, da zapolnijo zdravljenje motenj, povezanih z uživanjem alkohola.« So pa po njenem kljub »obetavnim začetnim ugotovitvam« potrebne »večje in daljše študije v širši populaciji, da bi v celoti razumeli varnost in učinkovitost pri ljudeh z motnjo uživanja alkohola«.

Dve uri so lahko pili, kar jim je srce poželelo

V raziskavo, objavljeno v reviji JAMA Psychiatry, je bilo vključenih 48 ljudi s težavami s prekomernimi pitjem alkohola, ki niso aktivno iskali zdravljenja. Vsi so imeli motnjo uživanja alkohola, ki lahko vključuje nezmožnost prenehanja ali nadzora nad pitjem.

Udeležence so teden dni pred injekcijami odpeljali v udobno laboratorijsko okolje in jih prosili, naj v dveh urah pijejo svoje najljubše alkoholne pijače in jih opozorili, da lahko pitje tudi odložijo, če želijo.

Nato so bili naključno dodeljeni za prejemanje tedenskih majhnih odmerkov semaglutida oziroma placeba. Poskus je trajal devet tednov, v tem času pa so merili tudi njihove tedenske vzorce pitja.

Odmerek semaglutida je prve štiri tedne znašal 0,25 miligrama na teden, naslednje štiri tedne 0,5 miligrama na teden in en miligram zadnji teden. Prejeli so jih na kliniki.

Postopek so ponovili v laboratoriju

Zdravila, ki so bila prvotno razvita za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, so spremenila zdravljenje debelosti in dokazi kažejo, da bi lahko imela koristi tudi na drugih področjih zdravja. FOTO: Africa Studio/shutterstock

Nato so se vsi vrnili v laboratorij za pitje, da bi ponovili postopek in videli, kaj se je spremenilo. Raziskovalci so izračunali, količino zaužitega alkohola in koncentracijo le-tega v njihovem izdihanem zraku. Injekcije semaglutida so zmanjšale količino alkohola, ki so ga ljudje popili v laboratoriju, je ugotovila študija.

Skupina, ki je jemala semaglutid, je opazila tudi 41-odstotno zmanjšanje števila pijač, ki so jih zaužili na vsak dan pitja. Poleg tega se je tedenska želja po alkoholu zmanjšala za približno 40 odstotkov, medtem ko je prišlo tudi do večjih zmanjšanj čezmernega pitja alkohola v primerjavi s skupino, ki je prejemala placebo.

Skoraj 40 odstotkov ljudi v skupini, ki je prejemala semaglutid, v zadnjem mesecu zdravljenja ni poročalo o dnevih »težkega popivanja«. V skupini, ki je prejemala placebo, je bilo takih 20 odstotkov.

Stephen Burgess z Univerze v Cambridgeu, ki sicer ni bil vključen v študijo, je o njej dejal, da je »majhna, a razburljiva« in da »zagotavlja dokaze, da lahko zdravljenje s semaglutidom zmanjša porabo alkohola, podobno kot je bilo dokazano, da zmanjša porabo hrane in posledično telesno težo«. Verjetna mehanična pot je dušenje možganskih signalov, ki posameznika spodbujajo k pitju oziroma hranjenju, je pojasnil za Guardian.

Profesor Sir Ian Gilmore, predsednik britanske koalicije nevladnikov AHA, ki spodbuja k zmanjševanju rabe alkohola, pravi, da je še vedno nujno, da se »spopademo s cenovno dostopnostjo, razpoložljivostjo in trženjem alkohola, vendar pa bi lahko nadaljnje raziskave o mehanizmu delovanja semaglutida pomagale razviti razumevanje vzroka za odvisnost od alkohola«.